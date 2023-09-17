Масований обстріл Херсонщини: окупанти накрили вогнем два села, є загиблий та поранені

У Херсонській області в неділю, 17 вересня, через обстріли та міни окупантів загинуло двоє людей. Також є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

17 вересня у Бериславському районі Херсонщини на російській міні підірвався трактор. 45-річний чоловік отримав тяжкі поранення.

"У нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня. У в край важкому стані його госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер", - повідомив Прокудін.

Також через міну постраждав 26-річний житель Херсонщини, він у стані середньої тяжкості.

Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. На місці трагедії загинув чоловік 1954 року народження. Росіяни вбили жителя Херсонщини на території його господарства.

Також Росія обстріляла село Садове на Херсонщині. Там травми отримав поліцейський. Правоохоронця госпіталізували.

Нагадаємо, росіяни заявили жінкам з окупованої Херсонщини, що їхній "сенс життя у кухні, церкві і дітях".

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