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Масований обстріл Миколаєва: Кім розповів, скільки ракет випустила Росія по місту

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Масований обстріл Миколаєва: Кім розповів, скільки ракет випустила Росія по місту

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, випустили по Миколаєву багато ракет.

12 ракет вдарили по Миколаєву, частина з них не долетіла до цілей. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав Кім. 

© Управління ДСНС у Миколаєвській області
Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Голова Миколаївської ОВА також повідомив, що через ракетні удари окупантів загинуло двоє людей, ще 11 жителів міста отримали травми. 

© Управління ДСНС у Миколаєвській області
Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Раніше міський голова повідомив, що окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. У місті після оголошення повітряної тривоги було чути потужні вибухи. Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про влучання у житлові будинки та навчальні заклади

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