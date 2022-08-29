Масований обстріл Миколаєва: Кім розповів, скільки ракет випустила Росія по місту

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, випустили по Миколаєву багато ракет.
12 ракет вдарили по Миколаєву, частина з них не долетіла до цілей.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав Кім.
Голова Миколаївської ОВА також повідомив, що через ракетні удари окупантів загинуло двоє людей, ще 11 жителів міста отримали травми.
Раніше міський голова повідомив, що окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. У місті після оголошення повітряної тривоги було чути потужні вибухи. Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про влучання у житлові будинки та навчальні заклади
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