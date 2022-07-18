Масований обстріл Миколаєва: міський голова повідомляє про 10 потужних вибухів

Під час повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунали вибухи.

У ніч проти понеділка, 18 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунали вибухи.

Про про повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - написав він.

Мер Миколаєва закликав місцевих мешканців не ігнорувати правила безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами.

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