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Масована атака Росії на Миколаїв: показали фото ворожих обстрілів

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Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко. / ©

У ніч проти 31 липня армія держави-терористки Росії завдала масованих обстрілів по Миколаєву. 

Потужні вибухи у місті лунали після 01:00 та близько 05:00. Нічний обстріл Миколаєва називають одним із найпотужніших.

Фото обстрілів міста показала депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, готель, заклади освіти, СТО, гаражі, спорткомплекс, житлові будинки. Виникло вісім пожеж, повідомляють у ДСНС. 

Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко.
Фото: Вікторія Москаленко. / ©
Фото: Вікторія Москаленко.

Слід зауважити, що під час ворожої атаки на Миколаїв загинув український бізнесмен Олексій Вадатурський. Він - власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". Ворожа ракета також забрала життя його дружини Раїси.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

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