Масований обстріл по житлових районах Харкова: влада міста розповіла про наслідки ворожих "прильотів"

Пізно ввечері четверга, 4 серпня, російськові військові масовано обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок атаки Росії є пошкодження житлових будинків та закладів освіти.

За даними місцевої влади, російські окупанти обстріляли Салтівський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Під потужним обстрілом - Павлове Поле у Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала – забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - йдеться у дописі мера міста.

За його словами, найбільше постраждав житловий масив Павлове Поле. В результаті обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та навчальні заклади.

"Обстріляно великий квадрат Павлова Поля. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир городян. Павлове Поле – район, де немає жодної військової інфраструктури. Це черговий акт знищення харків'ян та їх залякування" - підкреслив Терехов.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трьох потерпілих, які отримали поранення. Це - 2 чоловіка та 1 жінка.

"Усі 3 постраждалих госпіталізовані до медичної установи: 2 чоловіка та 1 жінка. Поранені потребують оперативних втручань", - написав він.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 4 серпня під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські військові завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.

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