Масований обстріл Слов'янська: в поліції розповіли, чим гатили окупанти та що зруйнували

Масований обстріл Слов'янська: в поліції розповіли, чим гатили окупанти та що зруйнували

На Донеччині правоохоронці задокументували факт обстрілу з боку російських окупантів центрального ринку Слов’янська.

Попередньо, росіяни гатили по мирних мешканцях касетними снарядами.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Як стало відомо, територію центру міста та ринку окупанти обстрілювали близько години касетними снарядами. В результаті чого було пошкоджено інфраструктуру міста, цивільні об'єкти.

“Зруйновано щонайменше 14 житлових будинків. Є поранені та загиблі серед мирного населення. В місцях влучання снарядів продовжують працювати поліцейські та вибухотехніки. Правоохоронці збирають неспростовну доказову базу воєнного злочину рф і допомагають постраждалим. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України”, - розповіли в Нацполіції України.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що на війну до України відправили військовослужбовців з останнього підрозділу РФ.

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