Росіяни готують наступ на правобережжя Херсонщини: що відомо

Російська армія продовжує обстрілювати українські території та завдавати масованих ударів.

Окупанти намагаються прорватися у місто та мають на меті будь-яким чином форсувати Дніпро. Деякі телеграм-канали повідомляють про участь у штурмах на лівобережжі Херсонщини військових КНДР.

Що відомо про ситуацію на Херсонському напрямку – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Масований обстріл Херсона

У п’ятницю, 20 грудня росіяни розпочали масований обстріл міста Херсона, згодом до міста російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися до міста.

За інформацією очільника Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти обстрілювали Херсон та передмістя з тимчасово окупованих районів області. Під російським вогнем перебували житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура.

Тоді армія РФ обстріляла 44 населені пункти Херсонщини. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок і сім приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення.

Окупанти застосували комбінований удар зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Протягом 40 хвилин по Херсону впало близько 1000 снарядів, зокрема на житлові будинки, соціальні та критичні об'єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, інфраструктура та медичні заклади. У місті виникли численні пожежі, які вдалося ліквідувати.

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Внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів. Знеструмлення зафіксовані у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання було відсутнє у Білозерці та Комишанах.

Окупанти обстрілювали Херсонщину упродовж трьох днів

Вночі 21 грудня окупанти завдали удару по онкодиспансеру у Херсоні. Медичний заклад атакували з авіації, випустивши два КАБи. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, однак будівля зазнала значних руйнувань. Через атаки росіяни у Херсоні пошкоджені усі лікарні.

Зруйнований онкодиспансер у Херсоні

Зруйнований онкодиспансер у Херсоні

У неділю, 22 грудня Берислав атакував ворожий безпілотник. Згідно з повідомленням Херсонської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинув 30-річний чоловік. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину армії РФ, повідомили у відомстві.

У понеділок, 23 грудня росіяни атакували з БпЛА Херсон, про це повідомила Херсонська ОДА у телеграмі. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.



Згодом військові РФ завдали удару по селі Кізомис. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення спини та ноги.

Штурм правобережжя Херсонщини

Вранці 20 грудня російська армія намагалася штурмувати правобережжя Херсона. Дві штурмові групи здійснили спроби зайняти район Антонівського мосту під шквальним вогнем артилерії, проте спроби РФ були невдалі, адже ЗСУ знищили ударні групи.

Того ж дня в районі Херсона виявили чимало розвідувальних дронів, які також вдалося ліквідувати.

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Офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький, коментуючи штурм Правобережжя зазначив, що ЗСУ уважно стежать за подіями на цій ділянці фронту.

Проте, нині правобережжя Херсона й області досі перебуває під масованими обстрілами. Як повідомляє "Громадське радіо у місті відновили електропостачання, але пошкодженими залишаються тролейбусні дроти.

Росіяни планують наступ на південь України

Росіяни планують наступ на південному фронті України. Як повідомили джерела РБК-Україна зберігається висока ймовірність активізації бойових дій на правобережжі Херсонської області.

У повідомленні йдеться, у Херсонській області вже були спроби прориву з боку російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Наприкінці листопада ворог був відбитий неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

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Джерела запевняють, що рішення щодо наступу на правобережжя Херсонщини вже ухвалено. Операцію очолить командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Для виконання завдань планується залучити до чотирьох тисяч російських штурмовиків, зокрема тих, що восени 2022 року відступали з Херсонщини, що надає операції додаткового символізму.

Зокрема, ймовірно залучать таких військових:

7 десантно-штурмову дивізію ВДВ;

61 окрему бригаду морської піхоти РФ.

Однак, плани РФ можуть залежати від погодних умов. Для переходу на правий берег Херсонської області окупантам необхідно буде перетнути Дніпро, оскільки всі мости в цьому регіоні зруйновані.

Враховуючи це, ворог може використовувати човни або споруджувати тимчасові переправи. Після підриву Каховської ГЕС частина території на правому березі перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити рух російських військ.

Форсування Дніпра: що кажуть експерти

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що дії російських військових на Херсонському напрямку виглядають як відволікаючий маневр, а не реальна спроба створити плацдарм для наступу. Зокрема, шансів у росіян форсувати річку і зробити якийсь плацдарм практично немає, однак вони будуть намагатися це зробити.

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За словами Гетьмана, окупанти мають близько 300 човнів, на яких можуть переправити не більше півтора батальйону тактичної групи. Однак навіть якщо їм вдасться висадитися, це не змінить ситуації на фронті.

Такої ж думки дотримується військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. В етері Еспресо військовий розповів, що противник "дзеркалить дії" Сил оборони України, тому буде пробувати створити кілька плацдармів на правому березі річки Дніпро в Херсонській області

"Щодо південного напрямку, там понад 120 тисяч російських військовослужбовців під проводом генерала Теплинського у складі угруповання військ "Днепр", – неабияка сила. Насправді те, що нині відбувається на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області, – це складова стратегії наступальної операції РФ на 2024 рік", – сказав експерт.

Як зазначив Селезньов, ворог вже провів розвідку боєм.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, в етері Еспресо зазначив, що ворог продовжує обстрілювати обласний центр і намагається вийти на острівну зону по Дніпру, проте ймовірність форсування річки мізерна.

"Ворог продовжує обстрілювати обласний центр і намагається вийти на острівну зону по Дніпру. Проте наразі про форсування Дніпра з боку росіян не йдеться, оскільки наше командування добре обізнане про їхні плани та ресурси. Наші дії на випередження приносять успіх, зокрема знищення вогневих точок ворога на лівому березі", – повідомив Братчук.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі Укрінформу розповів, що російські війська на південному напрямку продовжують спроби висадитись на острів Козацький, останнім часом активізувались і на острові Великий Потьомкінський. Також, за його словами, ворог постійно веде підготовку штурмових груп для подолання водних перешкод, форсування річок та дій на островах.

Що кажуть в РНБО

У Раді національної безпеки та оборони України прокоментували ситуацію щодо Херсону. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у телеграмі.

"По Херсону. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання путіна підвищити ставки не спрацює", – наголосив він.

Нагадаємо, ГУР повідомило, що головну загрозу від військової співпраці Росії з Північною Кореєю становлять артилерійські установки.

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