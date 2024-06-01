Масований обстріл України: військові показали, як збивали ворожі цілі (відео)

Під час масованої нічної атаки 1 червня, націленої переважно на енергетичну інфраструктуру України, військові успішно протистояли ворогу.
Українські військові показали, як збивали російські дрони та ракети під час масованої атаки РФ по Україні в ніч проти 1 червня.
Відповідні кадри оприлюднили командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк та пресслужба ДПСУ.
"Під час нічної масованої атаки ракетами та дронами підрозділи ППО Сухопутних військ знищили щонайменше 15 БпЛА типу "Shahed 131/136", - розповів Павлюк.
За його словами, на відео - фрагменти бойової роботи 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.
"На рахунку воїнів цього полку 7 уражених цілей від початку доби", - додав Павлюк.
Прикордонники також показали кадри збиття російського дрона над морем в Одеській області.
"Захисники неба у складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону поцілили у ворожий БпЛА, який був запущений з кримського мису Чауда", - йдеться у повідомленні.
За даними ДПСУ, воїни влучно відпрацювали і вже за кілька хвилин від щільного вогню уражений дрон розлетівся на друзки та впав у море.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Головною мішенню ворога під час обстрілу стали об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах. Найбільше від атаки постраждали Запорізька, Дніпропетровська та Кіровоградська області. Що відомо про масовану атаку росіян 1 червня - читайте на ТСН.ua.
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