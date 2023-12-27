Масований обстріл вокзалу у Херсоні: в ОВА показали, який вигляд зараз має залізнична станція (відео)

Російські війська 26 грудня атакували херсонський залізничний вокзал та евакуаційний потяг, спричинивши руйнування та поранення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив у своєму Telegram відео наслідків обстрілу.

“Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів. Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці. Відбудуємо. Лише людей не повернути. Щирі співчуття родині загиблого”, — написав Прокудін.

Армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона: наслідки

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Нагадаємо, російська терористична армія завдала масованого удару по Херсонщині — у Херсоні окупанти поцілили по вокзалу, де загинув поліцейський. Також росіяни ракетами атакували Чорнобаївку. Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. ТСН показали ексклюзивні кадри після обстрілів. Наразі люди оговтуються від тяжкої ночі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни цілили у ВОКЗАЛ Херсона! ЕКСКЛЮЗИВНІ кадри ТСН після обстрілу

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