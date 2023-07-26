Масований ракетний обстріл Хмельницької області: в ОВА розповіли про наслідки ударів

Попередньо, потерпілих через атаку російських терористів немає.

Хмельницька область 26 липня була під масованим ракетним ударом. У населених пунктах зафіксовано падіння уламків ворожих цілей.

Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по регіону.

Через це зафіксовано падіння уламків у деяких населених пунктах Хмельницької області.

"Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто", - повідомив Сергій Тюрін.

За попередніми даними, потерпілих та загиблих через обстріли немає.

Масований ракетний обстріл України 26 липня

26 липня російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. Окупанти випустили по нашій державі крилаті ракети зі стратегічної авіації та "Калібри" морського базування.

Силам ППО вдалось збити абсолютну більшість повітряних цілей - 36 крилатих ракет. Також відомо, що росіяни у бік Хмельниччини випустили 4 ракети "Кинджал". Дані щодо них уточнюються.

Під час повітряної тривоги жителі Хмельницького повідомляли про звуки, схожі на вибухи. В етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв про те, що ціллю окупантів було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

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