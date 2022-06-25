Масований ракетний обстріл Миколаєва: міський голова розповів про наслідки та показав фото

Російські окупанти 25 червня з тимчасово окупованих територій України обстріляли Миколаїв.
Російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру міста, приміщення органів державної влади та освітній заклад.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки", - написав Сєнкевич.
Відомо, що частина ракет впала на околиці міста. Міська влада уточнює суми матеріальних збитків.
Про потерпілих чи загиблих Сєнкевич не повідомив.
Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет. Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря.
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