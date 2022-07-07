Масований ракетний обстріл Миколаєва: СБУ затримала агента ФСБ, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ

У Миколаєві СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам.

Колаборант передавав окупантам інформацію про пересування ЗСУ та корегував ракетні удари по місту.

Про це повідомляє СБУ.

Місцевий житель виявився агентом ФСБ. Він збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ, розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Через його дії росіяни 26-30 червня масово ракетами обстрілювали Миколаїв. Під час обшуків у агента ФСБ виявили вибухівку, російську символіку, вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільні телефони, за допомогою яких він передавав ворогу інформацію.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Зрадника затримала СБУ. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2).

Фото: СБУ

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у разі позитивного сценарію війна може тривати ще до року. Це залежить від санкцій проти Росії, яка і розпочала жорстоку війну проти України, а також військової допомоги Україні, зокрема, від безперебійні постачання потужної зброї.

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