Відключення світла: де не буде електрики через масовані ракетні удари 5 грудня

​​В Україні через масований ракетний удар по енергосистемі 5 грудня застосовують аварійні відключення електрики. Вони діятимуть в усіх областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей", - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики намагаються заживити постраждалі регіони України за резервними схемами. Уже здійснюється підключення споживачів.

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів у найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватися на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", - наголосили в "Укренерго".

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

Російські терористи 5 грудня випустили по Україні 70 ракет, з яких понад 60 вдалося збити силам ППО. Через ракетні обстріли Одеса та Одеський район залишилися без світла. Також 40% споживачів на Київщині залишилися без електропостачання.

Також окупанти вдарили ракетами по селу в Запорізькій області. Там загинуло двоє людей, також є багато потерпілих.

Під час повітряної тривоги одна з ракет впала у Молдові. Ніхто з людей не постраждав.

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