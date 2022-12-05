Масований ракетний удар 5 грудня: Зеленський розповів про роботу ППО та назвав кількість загиблих

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 5 грудня Росія випустила по Україні 70 ракет, більшість з яких вдалося збити. Через ракетний терор загинуло четверо українців.

Про це президент сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

Росія 5 грудня вкотре масовано обстріляла Україну ракетами. Окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких орієнтовно 60 вдалося збити.

Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі багато українських регіонів залишилося без електропостачання. Зокрема, Одеса та Одеський район були повністю знеструмлені. Через це в місті відсутнє водопостачання та тепло.

В "Укренерго" після обстрілів запровадили графіки аварійних відключень електрики по всій Україні.

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