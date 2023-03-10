Масований ракетний удар 9 березня: американські аналітики назвали головну мету Кремля

Вночі проти 9 березня армія агресорки Російської Федерації здійснила масований ракетний удар по Україні у межах своєї пропаганди в російському суспільстві, а також - аби потішити власне населення. Атака стала найбільшою повітряною 2023-го. Втім, реальної користі на полі бою вона не несе.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

"Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб домогтися результатів в російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет", - наголошують аналітики.

У російському інформаційному просторі Міністерство оборони пояснює ракетну атаку - як "відплату за теракти". У Москві, ймовірно, мали на увазі "вторгнення" до Брянської області 2 березня, пояснюють в ISW. Це, за задумом Кремля, мало б заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які вимагали помсти від диктатора Володимира Путіна.

До слова, раніше російські блогери й пропагандисти також критикували главу Кремля за його "промахи" в ракетній атаці, а також за те, що Україна все ще "не замерзла" в сезон лютого-початку березня.

"Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою - подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати певний збиток Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", - зауважують у звіті ISW.

Ракетна атака 9 березня

Вночі проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

Зокрема, для удару по Києву окупанти використали балістичну ракету "Кинджал". Вона влучила в обʼєкт інфраструктури.

Також, у Золочівському районі Львівської області ракета впала в житловій зоні. Загинуло п‘ять людей. Ракета забрала життя двох сімей.

Читайте також:

Пекельна ніч в Києві: що ворожі ракети і дрони накоїли в столиці