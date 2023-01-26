Масований ракетний удар по Україні 26 січня: що відомо про атаку і цілі окупантів

Росія 26 січня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні. Внаслідок атаки є постраждалі, щонайменше 11 людей загинули, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 47 крилатих ракет, 20 з них в районі Києва. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Ракетному удару передувала нічна атака іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Ворог застосував 24 дрони, усі вони знищені силами ППО.

Джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони не виключають, що цього разу обстріл був здійснений з метою "привітати" президента України Володимира Зеленського з днем народження – йому напередодні виповнилось 45 років.

ТСН.ua зібрав ключові заяви офіційних осіб і думки експертів щодо цілей ракетної атаки і планів окупантів.

Росія працює на виснаження української ППО

Росіяни використовують дешевші за ракети дрони Shahed, аби виснажити українську систему ППО, розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, збиття дронів-камікадзе зафіксували у частині Кіровоградської та Черкаської областей. Окупанти намагалися атакувати об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

"По-перше, розгалужена кількість цілей, яка одночасно спрямовується по різних регіонах. По-друге, запускання хвилями для того, щоб визначити, де саме працює об’єкт ППО. Саме тому ми акцентуємо постійну увагу на те, що не можна сповіщати "ой, ура, вже збили". У той момент, коли ви сповіщаєте, що, наприклад, на Вінниччині спрацювала ППО, на Черкащині, Кіровоградщині - це вже орієнтує ворога. Не треба такого робити під час повітряної тривоги", - наголосила Гуменюк.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ТСН.ua, що напередодні були помітні ознаки підготовки ворога до атаки.

"Вчора були ознаки того, що ворог готується, був рух на їх аеродромах. Вночі, як пам’ятаємо, була атака дронами. Але, якщо дрони були б у них в достатній кількості, ворог запускав би їх кожного дня. Як це було в жовтні. Значить, зараз у них немає їх в достатній кількості. Дрони, можливо, запускали для виявлення нашої ППО, виснаження, корегування", - сказав Ігнат.

Куди поцілили окупанти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що основною ціллю росіян під час ранкової атаки були об'єкти енергетики, і підтвердив деякі "прильоти".

"Країна-терористка Росія випустила понад 55 ракет по Україні, а вночі атакувала дронами. Основна ціль — об'єкти енергетики, позбавлення українців світла й тепла. Більшість ракет і дронів збили наші захисники. На жаль, є влучання в підстанції. Але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. Енергетики роблять усе, аби забезпечити постачання електрики. Сили ППО вкотре зривають терористичні плани Росії. До весни залишилось 34 дні", - зауважив Шмигаль.

Внаслідок ракетної атаки вибухи лунали, зокрема, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій областях та в Києві.

Тенденція до зменшення обстрілів

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН, зазначив, що обстріли мають тенденцію на зменшення:

"Ми мали один досвід минулого року, коли Росія розтягнула на два удари протягом двох днів залпи, яких було підготовлено близько 70. Я маю надію, що цього разу не буде так, обмежиться тим, що вже прилетіло. Якщо так, то зможемо спостерігати тенденцію до зменшення. Шість літаків Ту-95 - це не десяток, які злітали раніше на території Каспію і здійснювали запуски".

Експерт зазначив, що в лавах окупантів в Росії "починають говорити, що вони начебто вже починають отримувати іранські ракети".

"Я не думаю, що це так. Це більше схоже на інформаційно-психологічну операцію проти нас, аби ми злякалися... На сьогодні інформація не підтвердилась, що могли бути там "Іскандери" чи іранські ракети. Це крилаті ракети, які були", - сказав він.

Мусієнко додав, що українські сили протиповітряної оборони перебувають в межах коефіцієнту збиття 80-85%.

Військовий експерт також прокоментував нічну атаку іранських дронів-камікадзе Shahed:

"Перша мета - ворог думає, що вночі можуть не помітити, не збити. Ми бачимо, що збивають. Вони ставлять мету в тому, щоб виснажувати наші запаси для зенітно-ракетних комплексів. Але після попередніх пакетів допомоги Україні це не відбувається, бо ми отримали велику кількість ракет для систем "Бук", NASAMS".

За його словами, запуски ракет зранку "були орієнтовані так, щоб усі наші зенітно-ракетні комплекси в повній мірі не встигли поповнити запаси, перезарядитися", але цього теж не сталося.

Військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua зазначив, що у ворога залишається все менше ракет для нанесення ударів.

"Іранські безпілотники вже використовуються для подолання нашої системи ППО, для створення умов для подальшої ракетної атаки. Причиною є зокрема те, що, як ми бачимо, в нашого противника ракет залишилось не так багато, щоб застосовувати їх масовано, як це було, наприклад, на початку жовтня минулого року", - пояснив він.

Експерт констатує, що "можливості противника з нанесення масованих ракетних ударів знижуються".

"Ефективність дії наших бійців протиповітряної оборони і Повітряних сил збільшується. Ми нарощуємо свою систему ППО, вдосконалюємо її, з кожним разом бачимо, що ефективність висока", - додав він.

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