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Масований ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, що було ціллю окупантів на Хмельниччині

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Марія БойкоМарія Бойко
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Масований ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, що було ціллю окупантів на Хмельниччині

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

ЗСУ збили російські ракети в різних регіонах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром. 

Про це він сказав в етері телемарафону. 

Він також повідомив, що у повітряному просторі РФ був зафіксований МіГ-31, який ймовірно випустив ракети "Кинджал". Найбільше ракет окупанти випустили зі стратегічної авіації з боку Каспійського моря. 

Ігнат зазначив, що сьогодні російські ракети постійно маневрували і "зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, район Старокостянтинова". 

"Велась активна робота ППО. І винищувачі, і ЗРК працювали. Була інформація про збиття ракет на Київщині, Дніпрі та на Харківщині", - сказав він. 

Ігнат зазначив, що метою окупантів є військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Також росіяни ймовірно хотіли здійснити ракетний удар під час засідання саміту "Україна-НАТО". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети розверталися на 180 градусів!!! Ціль - Старокостянтинів!!! | Юрій Ігнат

Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чути вибухи

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9163
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