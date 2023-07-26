Масований ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, що було ціллю окупантів на Хмельниччині

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Він також повідомив, що у повітряному просторі РФ був зафіксований МіГ-31, який ймовірно випустив ракети "Кинджал". Найбільше ракет окупанти випустили зі стратегічної авіації з боку Каспійського моря.

Ігнат зазначив, що сьогодні російські ракети постійно маневрували і "зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, район Старокостянтинова".

"Велась активна робота ППО. І винищувачі, і ЗРК працювали. Була інформація про збиття ракет на Київщині, Дніпрі та на Харківщині", - сказав він.

Ігнат зазначив, що метою окупантів є військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Також росіяни ймовірно хотіли здійснити ракетний удар під час засідання саміту "Україна-НАТО".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети розверталися на 180 градусів!!! Ціль - Старокостянтинів!!! | Юрій Ігнат

Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чути вибухи.

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