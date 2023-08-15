Масований ракетний удар по Україні: у МВС підсумували наслідки та показали фото

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні – обстрілів зазнали вісім регіонів країни. В результаті атаки росіян є постраждалі і загиблі.

Про це розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 15:00 15 серпня відомо про трьох загиблих, 27 осіб травмовано. Найбільше потерпілих у Львові – 15 поранених.

Зруйнований будинок після ракетного удару РФ.

Пожежа у багатоповерхівці після ракетного удару РФ.

Зруйнований приватний будинок внаслідок ракетного удару РФ.

Внаслідок атаки пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний, дев’ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

Слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів росії.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили цікаві подробиці про ракети, якими РФ атакувала Україну.

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