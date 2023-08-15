Масований ракетний удар по Україні: у МВС підсумували наслідки та показали фото

Окупанти випустили по території України щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.
У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні – обстрілів зазнали вісім регіонів країни. В результаті атаки росіян є постраждалі і загиблі.
Про це розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Станом на 15:00 15 серпня відомо про трьох загиблих, 27 осіб травмовано. Найбільше потерпілих у Львові – 15 поранених.
Внаслідок атаки пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний, дев’ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.
Слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів росії.
Нагадаємо, у Зеленського розкрили цікаві подробиці про ракети, якими РФ атакувала Україну.
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