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Масований ракетний удар по Україні: у МВС підсумували наслідки та показали фото

Масований ракетний удар по Україні: у МВС підсумували наслідки та показали фото

Пошкоджений будинок внаслідок ракетного удару РФ. / Фото: Ігор Клименко

Окупанти випустили по території України щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні – обстрілів зазнали вісім регіонів країни. В результаті атаки росіян є постраждалі і загиблі.  

Про це розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 15:00 15 серпня відомо про трьох загиблих, 27 осіб травмовано. Найбільше потерпілих у Львові – 15 поранених. 

Зруйнований будинок після ракетного удару РФ. / ©
Зруйнований будинок після ракетного удару РФ.
Пожежа у багатоповерхівці після ракетного удару РФ. / ©
Пожежа у багатоповерхівці після ракетного удару РФ.
Зруйнований приватний будинок внаслідок ракетного удару РФ. / ©
Зруйнований приватний будинок внаслідок ракетного удару РФ.

Внаслідок атаки пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний, дев’ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

Слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів росії.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили цікаві подробиці про ракети, якими РФ атакувала Україну.

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