Масований ракетний удар по Україні: у ЗСУ розповіли про особливості нічної атаки

Російська армія під час масованого ракетного удару вночі 27 квітня був не без особливостей: ворог використали "Калібри", але не атакував безпілотниками.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря. "Шахедів" не було - як протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть, в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети", - розповів він.

Зі слів Євлаша, силам ППО збили шість з восьми цих крилатих ракет. Крім того, російські окупанти підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

"Деякий час вони взяли паузу. Зараз почали знову завдавати потужних атак класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі", - розповів Євлаш.

Вночі росіяни потужно атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал". Представник ПС наголошує, що це "дуже потужна зброя, яку складно збити".

"В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем", - констатував він.

Ракетний удар 27 квітня

Вночі проти 27 квітня в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Під час масованого удару армія РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що армія РФ вдарила по об'єктах енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Сталися пошкодження.

У ЗСУ розповіли, що вночі армія РФ застосувала підводний човен для запуску "Калібрів". Цими крилатими ракетами ворог вдарив після тривалої паузи.

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