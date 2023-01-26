Масований ракетний удар по Україні: військовий аналітик розповів, які запаси залишилися у Росії

Росія застосовує дрони-камікадзе для виявлення українських систем ППО з метою послаблення і створення умов для подальших атак. Водночас ракет у окупантів залишилося небагато.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко.

"На мою думку, цього разу (26 січня - ред.) застосування дронів-камікадзе було здійснено, щоб не вразити якісь об'єкти, а вскрити нашу систему ППО, можливо, примусити розрахунки ЗРК використати ракети. За кілька хвилин по тому розпочалася ракетна атака. Ворог так намагався послабити нашу систему ППО. Ми бачимо, що ці іранські безпілотники використовуються для подолання нашої системи ППО, для створення умов для подальшої ракетної атаки", - зазначив експерт.

Він також назвав причину зміни тактики ворогом.

"У нашого противника залишилося не так багато ракет, щоб застосовувати їх так масовано, як це було у жовтні 2022 року. Ймовірно, вже не вистачає і носіїв цих ракет, зокрема, повітряних. Можливості противника з завдавання масованих ракетних ударів знижуються, тому дії наших бійців ППО підвищуються. Також ми нарощуємо свою систему ППО та вдосконалюємо її", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Додамо, що 26 січня росіяни атакували Україну "Шахедами" та крилатими ракетами. Так, зокрема, на Вінниччині було зафіксовано влучання.

А у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. Там обійшлося без жертв.