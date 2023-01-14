Масований ракетний удар по Україні: все, що відомо про наслідки (фото та відео)

Окупанти ракетою знесли пів будинку у Дніпрі. Після атаки по Україні уламки ракети виявили навіть у Молдові.

Російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури та по звичайних житлових будинках, постраждали люди.

Все, що відомо про ракетний обстріл України – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Масований запуск ворожих ракет був зафіксований по обіді, проте гатити по Україні російські загарбники почали від самого ранку. Так, спершу під обстріл потрапив Харків.Там дві ракети С-300 поцілили по інфраструктурі в Індустріальномому районі. Про постраждалих інформація ще уточнюється.

Згодом вибухи пролунали у Дніпровському районі Києва, а в Голосіївському районі впали уламки ворожої збитої ракети. У столиці були атаковані об’єкти критичної інфраструктури. В Офісі президента також повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по селу Копилів на Київщині і влучили в житлову забудову. Попередньо – там ніхто не постраждав.

Після цього в ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого удару з повітря. Вже близько 13:00 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога – це була вже третя тривога за день. У низці областей працювала ППО та заздалегідь були відключення електроенергії через ракетну загрозу.

Удар по Дніпру

Під час тривоги пролунали вибухи у Дніпрі. Там окупанти влучили ракетою по житловому багатоквартирному будинку, завдавши суттєвих руйнувань. Поки відомо про зруйнований один під’їзд будівлі. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще 27 – отримали поранення. Серед поранених шестеро – діти. Усіх забрали до лікарні. Під завалами ще можуть перебувати люди, тож на місці працюють рятувальники. Туди ж вирушив мер Дніпра Борис Філатов.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Коментуючи цю терористичну атаку, голова ОП Анрій Єрмак наголосив, що росіяни за все будуть покарані. А радник керівника ОП Михайло Подоляк закликав виключити Росію з Радбезу ООН. Також голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив на необхідності "вбити їхню (російську – ред.) ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом!" Тож міністр закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції.

Близько 16:00 у Києві знову прогриміли вибухи. Ці звуки виявилися роботою української ППО, якій зрештою вдалося збити всі ворожі повітряні цілі. Уражень критичної інфраструктури не зафіксовано.

Вибухи лунали і на Львівщині. Там російська ракета пошкодила об’єкт критичної інфраструктури, тож обласна влада попередила жителів регіону про можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Водночас після вибухів на Харківщині були зафіксовані два влучання ворога в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі не уточнюється, чи це ракети, чи дрони. В області були запроваджені аварійні відключення світла.

В ОК "Південь" повідомили про влучання однієї ракети в об'єкт критичної інфраструктури і на Вінниччині. Водночас Силам оборони півдня вдалося збити близько 10 російських ракет: на Одещині, Миколаївщині та Вінниччині.

Зауважимо, що після масованої атаки Росії по Україні уламки ракети були виявлені у Бричанському районі Молдови, повідомили в тамтешньому МВС. Уламки виявив прикордонний патруль.

Уламки ракети в Молдові

Читайте також: