Масований ракетний удар РФ по Запоріжжю: стало відомо про наслідки нічного обстрілу (фото)

Станом на 08:00 на місці ракетних ударів у Запоріжжі працюють усі екстрені і профільні служби міста.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС.

Також на місці трагедії з людьми працюють співробітники психологічної служби головного управління ДСНС. Загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку мирного населення залучено 20 одиниць спецтехніки і 85 осіб особового складу.

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"У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи", - закликають рятувальники.

За даними ДСНС, ракетами росіяни розбомбили під'їзд багатоповерхівки з 1 по 8 поверх. Також зруйновано армією РФ цієї ночі приватні будинки.

У міській раді додали, що станом на 08:30 відомо, що ушкоджено близько двадцяти будинків приватного сектору та близько 50-ти багатоповерхівок. Також ушкоджено 4 освітніх заклади. Роботи на місцях обстрілів тривають.

Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав людей, чиї житла зазнали руйнувань через обстріли РФ, звертатися на спецлінії:

"Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80".

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно тероризують українське місто Запоріжжя, вбиваючи мирних людей. Так, одна з останніх масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по Запоріжжя - внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки.

Мирні жителі опинилися під завалами. Станом на вечір 8 жовтня повідомлялось про 19 загиблих, проте ця кількість може зрости, оскільки роботи із розбирання завалів тривають.

Крім того, наступного дня, 7 жовтня, війська армії РФ знову атакували Запоріжжя. За допомогою двох іранських дронів-камікадзе вони поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Окрім руйнувань будинку, постраждала людина.

Вже надвечір 7 жовтня росіяни повторно обстріляли Запоріжжя. У міськраді відреагували на атаки і повідомили, що вночі російські окупанти здійснили атаку з дронів. У результаті постраждали інфраструктурні обʼєкти.

Уже зранку 8 жовтня росіяни знову випустили ракети по житловому кварталу. Одна з ракет впала просто біля багатоповерхового будинку та пошкодила в ньому вікна та балкони.

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