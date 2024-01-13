Масований ракетний удар РФ: Ігнат розповів подробиці комбінованої атаки

У суботу, 13 січня, армія Російської Федерації здійснила комбіновану ракетну атаку по Україні - із застосуванням різних типів озброєння. Фактично такими були і попередні обстріли. Зокрема, 8 січня.

Про деталі масованої ракетної атаки по Україні повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Спершу кілька Shahed були близько опівночі, а також ракети С-300 і С-400, якими атакували з Бєлгородської області. Потім були застосовані крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація вдарила ракетами Х-101, Х-555. Далі - пуски "Кинджалів", які полетіли і на західну Україну, і в бік Дніпра. Крім того, атаки Ту-22М3, ракети Х-22. Також застосовувалися керовані авіаційні ракети з кількох літаків тактичної авіації - це протилокаційна Х-31П, а також Х-59", - розповів Ігнат.

За його словами, ворог застосував багато засобів повітряного нападу різних типів. Загалом було зафіксовано 40 повітряних цілей. Знищено вісім крилатих ракет, а також одну - керовану авіаційну.

Також речник ПС повідомив, що понад 20 повітряних цілей не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони.

"Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять "точно в цель", як вони пишуть. Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні окупанти застосували "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети. Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають! Ігнат пояснив кількість збитих ракет

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.