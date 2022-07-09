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Масований ракетний удар РФ по Миколаєву: мер міста розповів подробиці та показав страшні наслідки атаки (фото)

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ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©

Вранці 9 липня російські військові запустили по місту 6 ракет С-300. Снаряди влучили по житлових будинках та приватних підприємствах.

За даними міського голови Миколаєва, обійшлось без жертв. 

Подробиці ракетного удару та фото наслідків показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна", - йдеться у повідомленні міського голови.

В іншому районі, за словами Сєнкевича, російська ракета також влучила на територію підприємства, в результаті у трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони. 

ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram / ©
ФОТО: Олександр Сєнкевич/Telegram

"Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - наголосив Сєнкевич.

Нагадаємо, вранці 9 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, Росія випустила шість ракет по обласному центру.

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