Масований ракетний удар РФ по Миколаєву: мер міста розповів подробиці та показав страшні наслідки атаки (фото)

Вранці 9 липня російські військові запустили по місту 6 ракет С-300. Снаряди влучили по житлових будинках та приватних підприємствах.
За даними міського голови Миколаєва, обійшлось без жертв.
Подробиці ракетного удару та фото наслідків показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна", - йдеться у повідомленні міського голови.
В іншому районі, за словами Сєнкевича, російська ракета також влучила на територію підприємства, в результаті у трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.
"Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - наголосив Сєнкевич.
Нагадаємо, вранці 9 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, Росія випустила шість ракет по обласному центру.
Читайте також:
- Зміцнюють та мінують небезпечні ділянки: у ЗСУ розповіли, як Україна готується до можливого наступу з півночі (відео)
- "Це великий відтік бабок": окупант пояснює, чому РФ змінила систему виплат за поранення на війні
- Рада ухвалила створення реєстру ДНК в Україні: навіщо він потрібен
- У Львівській області з річки витягли тіло невідомого чоловіка