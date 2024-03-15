Масований удар по Бєлгороду: легіон "Свобода Росії" звернувся до місцевого населення

Добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" анонсували вдень 15 березня масований удар по військових об'єктах російської окупаційної армії у Бєлгороді. Вони звернулися до мешканців міста із закликом виїхати протягом години після публікації попередження або сховатися в укриттях.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ЛСР.

Добровольці-росіяни закликали земляків максимально поширити це попередження серед жителів Бєлгорода.

Попередження про підготовку масованого удару по Бєлгороду було опубліковане о 12:33 за київським часом. Бити російські добровольці пообіцяли по військових об'єктах.

"Термінове попередження для мешканців Бєлгорода! Протягом найближчої години буде зроблено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти у надійні укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки. Поширіть це повідомлення серед бєлгородців – допоможіть врятувати життя землякам", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялось, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

15 березня у Бєлгородській області продовжилися атаки. У Бєлгороді та Бєлгородському районі від ранку лунали вибухи, налякані місцеві публікували фото та відео з наслідками прильотів. Місцева влада визнала руйнування і заявила про двох постраждалих.

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