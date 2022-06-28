Масований удар по Дніпру: відомо, які ракети і звідки випустила Росія по місту

Країна-агресорка Росія 28 червня обстріляла шістьма ракетами Дніпро. Відомо, що удару окупанти завдали з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування "Калібр".
Чотири ворожі ракети українським силам вдалося збити.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні, близько 17:30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Шість ракет загарбників було спрямовано по місту Дніпро. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України збито чотири ракети ворога", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня, під час оголошеної повітряної тривоги, російські окупанти шістьма ракетами обстріляли Дніпропетровську область. У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство.
За даними мера Дніпра Бориса Філатова, Росія влучила у станцію технічного обслуговування автомобілів "Автодизель". На місці трагедії спалахнула пожежа, під завалами є люди.
Читайте також: