Масований удар по Харкову: пошкоджені 26 авто (фото)

Наразі відомо про одну поранену людину внаслідок ракетного обстрілу по Харкову.
У Харкові рятувальники ліквідували наслідки масованого ракетного удару по місту в ніч проти 8 грудня.
Про це повідомили в ДСНС України.
Російські окупанти близько 3:00 години завдали масованого ракетного удару по Харкову.
Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.
Також спалахнула пожежа в одному із гаражів. Надзвичайники загасили загорання.
Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, внаслідок чого були пошкоджені кілька житлових будинків у різних районах міста.
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