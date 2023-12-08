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Масований удар по Харкову: пошкоджені 26 авто (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Масований удар по Харкову: пошкоджені 26 авто (фото)

Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наразі відомо про одну поранену людину внаслідок ракетного обстрілу по Харкову.

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки масованого ракетного удару по місту в ніч проти 8 грудня.

Про це повідомили в ДСНС України.

Російські окупанти близько 3:00 години завдали масованого ракетного удару по Харкову.

Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

Також спалахнула пожежа в одному із гаражів. Надзвичайники загасили загорання.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / © ДСНС України у Telegram
Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / Фото: ДСНС України у Telegram
Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / © ДСНС України у Telegram
Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, внаслідок чого були пошкоджені кілька житлових будинків у різних районах міста.

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Дата публікації
Перегляди
2292
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