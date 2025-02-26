Масований удар по Костянтинівці: загинули щонайменше 5 людей

Російська армія атакували КАБами Костянтинівку, внаслідок чого загинули щонайменше 5 людей, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації (ОВА).

За попередніми даними, окупанти скинули три керовані авіабомби на місто та його околиці. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

“Останнім часом атаки росіян на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися в місті небезпечно!” – заявили у Донецькій ОВА.

Через постійну загрозу нових ударів мешканців міста закликають терміново евакуюватися у більш безпечні регіони.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення Донеччини, використовуючи для цього керовані авіабомби та інші види озброєння.

Нагадаємо, вночі ворожі дрони атакували Київську область, спричинивши руйнування, пожежі та жертви.

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