Масований удар по Львову застав людей на вулицях: свідки бачили підліт ракет і моменти влучань

Увечері здригнувся від ракетних обстрілів Львів - по місту росіяни випустили одразу кілька ракет.

Відомо, що після обстрілів виникли перебої з електрикою, йдеться в ТСН.

Масований ракетний удар по Львову стався, коли у місті вже завили сирени. Люди, які попри сигнал були на вулиці, бачили одразу кілька ракет, чули свист, далі вибухи і потім бачили густий дим - про нього повідомляли з різних районів міста.

Попередньо відомо, що було 6 ракет, ППО над містом збили дві, три впали у Львові і одна в Закарпатті. Нині на місці ударів працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих, їхній стан середньої важкості, але загрози для життя немає.

Зазнала ушкоджень інфраструктура міста, деякі районі опинились без світла, але йдеться не лише про електрику. «Удари буди завдані по підстанціях, 3 підстанції, у зв’язку з цим є перебої з електропостачанням. Також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі, повилітали вікна, пошкоджено 60 гаражів. Є перебої з подачею водопостачання», - розповів міський голова Андрій Садовий.

На багатьох вулицях досі немає освітлення, не працюють світлофори. Неподалік місць вибухів валяються величезні уламки від ракет. «Жінка кричить, що Саша відійди від вікна, відійди, що ти там знімаєш. Два сильних, інтервал був 14-20 секунд, два сильних, два слабших. Поруч недалеко вікна повилітали в людей, в нас все нормально», - розповідає свідок.

Нагадаємо, що вибухи майже одночасно пролунали у кількох регіонах України. Відомо, що ворог влучив по шести залізничних станціях у центрі та на заході України. Через це затримано 14 пасажирських поїздів.

Вибухи у Львові: чи є потерпілі

Уперше ворог обстріляв Закарпаття. Ракета влучила в електричну підстанцію неподалік залізничного вокзалу у Воловці. Люди залишилися без електроенергії, також пошкоджено розподільчий газопровід. Про жертв та травмованих наразі невідомо, там довго вирувала пожежа.

Ракетні удари і на Дніпропетровщині - саме в районі однієї із залізничних станцій. Попередньо - одну людину поранено.

На Кіровоградщині - ворог влучив в районі містечка Долинська. Як повідомило оперативне командування «Південь», дві ракети росіяни випустили з Каспійського напрямку теж по залізниці. Є загиблі та поранені.

І одразу кілька вибухів пролунали у Києві та у Вінниці, але ракети росіян там збили наші ППО, на Вінниччині це вже офіційно підтвердив голова обласної військової адміністрації. Куди рашисти цілили, офіційної інформації не оприлюднюють.

І вже ближче до півночі з'явилися повідомлення про вибух у Запоріжжі, а також про ракетний удар по місту Арциз у Болградському районі Одеської області.

Росіяни випустили 18 ракет по центру та заходу України

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