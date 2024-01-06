Масований удар по Покровському району: під завалами можуть бути люди, серед загиблих є діти (фото)

Армія РФ ввечері 6 січня завдала масованого удару по Покровському району Донецької області. Станом на зараз відомо про понад 10 загиблих у результаті атаки, серед них — діти.

На місцях ударів працюють необхідні служби. Під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

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У Покровську знищено два приватних житлових будинки. З-під завалів вдалось врятувати чоловіка. За попередньою інформацією, під завалами двох будинків можливе перебування ще шістьох людей, з них двох дітей.

У селі Рівне повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей, пошукові-рятувальні роботи тривають.

Також на місці обстрілу рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку на площі 100 квадротних метрів.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.

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