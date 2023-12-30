Масований удар по Україні – експерт назвав мету Путіна та пояснив, чи очікувати атаку 31 грудня

Окупаційні війська Росії у ніч проти 29 грудня завдали наймасштабніший комбінований удар по території України за весь 2023 рік, якому передував наліт кількох груп дронів-камікадзе Shahed-131/136.

Військовий експерт Олександр Коваленко у матеріалі спільно з OBOZ.UA проаналізував задум Росії.

Експерт зазначив, що 6 листопада Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що у розпорядженні окупантів є:

165 КРМБ "Калібр";

160 Х-101/555/55;

290 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 Х-47М2 "Кинджал";

150 Х-22/32.

Разом – 845 ракет.

У грудні ці показники могли збільшитися тільки завдяки виробництву: до 270 – Х-101/555/55, 220 – КРМБ "Калібр", сумарно – 490 і більше.

Під час удару вночі проти 29 грудня росіяни застосували по Україні:

90 Х-101/555;

8 Х-22/32;

5 Х-47М2 "Кинджал";

5 Х-31П;

1 Х-59;

14 С-300.

Сумарно – 158 ракет та БПЛА.

З урахуванням приросту виробництва ракет Х-101/555 – загалом дві на добу, а також КРМБ "Калібр" – 1-2 на добу, на кінець листопада в армії окупантів могло бути сумарно 400 ракет – 190 КРМБ "Калібр" та 210 Х-101/555/55.

"Тобто орієнтовно під час цього удару (29 грудня - ред.) було витрачено приблизно третину того потенціалу крилатих ракет Х-101/555, який вдалося накопичити за три місяці. При цьому було збито 87 ракет, отже, ефективність роботи ППО становила понад 95%, а ефективність Х-101/555 – менш ніж 5%", - зауважив Коваленко.

Читайте також провідні новини дня:

Він також зазначив, що загалом від ракетного удару 29 грудня постраждали більше цивільні об'єкти, що є терором проти цивільного населення, але ніяк не спробою вплинути на перебіг бойових дій.

"Удар виконувався за сценарієм... Першою хвилею РОВ (російські окупаційні війська - ред.) відправили дрони-камікадзе, застосування яких за грудень вже стало рекордним (540). Дрони розпорошували увагу ППО, а також виснажували боєкомплект. Через деякий час у повітря піднялися Ту-95МС. Проміжок часу між знищенням дронів та пуском ракет Х-101/555 був мінімальний. У міру наближення Х-101/555 до повітряного простору України росіяни почали застосовуватися й інші засоби ураження, розширивши номенклатуру та змусивши ППО вдаватися до різних алгоритмів перехоплення", - пояснив експерт.

Проте, він зауважив, в цій тактиці все ж таки не вистачало одного компонента, який би міг точно вказувати на початок енергетичного терору, – сильних морозів та перевантаження енергосистеми.

За словами Коваленка, масована атака по Україні 29 грудня – це насамперед демонстрація терору своїм виборцям. Потенційному виборцю Володимира Путіна давно прищеплена ненависть до України та українців, а тому їхнє страждання – це стимулятор та каталізатор потенційного електорату.

"Удар по Україні проти 29 грудня не буде останнім. Російські окупаційні війська напередодні Нового року та після нього продовжать терор українців із застосуванням дронів-камікадзе та ракетної компоненти. Боєкомплект, щоб це робити, у РОВ є. Єдине, що змінюватиметься – основна крилата компонента. Або міксуватися. Однак важливо розуміти, що всі ці удари завдаються не задля досягнення якихось військових цілей, тактичного чи стратегічного рівня. Терор триває заради рейтингу. Рейтингу маніяка, який засів у Кремлі й живе у спотвореній реальності", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, експерт розповів, чим і в якій послідовності РФ била по Україні.

Читайте також: