Масований удар по Україні: стало відомо, скільки БпЛА та ракет було знищено

У ніч на 22 грудня російські війська здійснили атаку за допомогою 103 ударних безпілотників типу "Shahed" та інших БпЛА з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Бердянськ. Крім того, було зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму в напрямку Херсонщини.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що повітряний напад активно відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 10:00 підтверджено знищення 52 ударних БпЛА "Shahed" та інших типів, які було збито в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Завдяки активній протидії Сил оборони України, було знищено 44 ворожих безпілотники-імітатори, без негативних наслідків для цивільного населення. Один із БпЛА змушено змінив напрямок польоту і полетів у бік Білорусі.

Внаслідок атак у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. Попередньо, постраждалих немає, на місцях проводиться надання допомоги.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня в Броварах через влучання уламків безпілотного літального апарата на дах та в ліфтове приміщення 25-поверхового будинку виникло загорання.

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