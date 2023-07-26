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Масований удар по Україні: ППО збила велику кількість російських ракет

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Марія БойкоМарія Бойко
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Масований удар по Україні: ППО збила велику кількість російських ракет

Російські терористи запустили по Україні велику кількість ракет / Фото: ТСН.ua

Більшість ракет вдалось знищити.

Російська терористична армія 26 липня завдала масованого ракетного удару по Україні. Нашим захисникам вдалось збити 36 крилатих ракет. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У ЗСУ уточнили, що під час першої повітряної тривоги ППО вдалось збити не 2 ракети Калібр, а три ворожі цілі.

Також близько 17:00 26 липня окупанти запустили з акваторії Каспійського моря 36 ракет Х-101/Х-555.

"Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту", - йдеться у повідомленні.

Ракети збивали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Нашим захисникам вдалось збити загалом: 

  • 3 ракети "Калібр"
  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.
Збиті російські ракети 26 липня / ©
Збиті російські ракети 26 липня

Також російські терористи близько 19.00 підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків цього інформація уточнюється. 

Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки був великий ризик ракетних ударів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. 

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Дата публікації
Перегляди
5704
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