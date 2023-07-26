Масований удар по Україні: ППО збила велику кількість російських ракет

Більшість ракет вдалось знищити.
Російська терористична армія 26 липня завдала масованого ракетного удару по Україні. Нашим захисникам вдалось збити 36 крилатих ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У ЗСУ уточнили, що під час першої повітряної тривоги ППО вдалось збити не 2 ракети Калібр, а три ворожі цілі.
Також близько 17:00 26 липня окупанти запустили з акваторії Каспійського моря 36 ракет Х-101/Х-555.
"Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту", - йдеться у повідомленні.
Ракети збивали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.
Нашим захисникам вдалось збити загалом:
- 3 ракети "Калібр"
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.
Також російські терористи близько 19.00 підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків цього інформація уточнюється.
Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки був великий ризик ракетних ударів.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.
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