Масований наліт дронів на Україну: у ПСУ розповіли, чим завершилась нічна атака
У ніч на 29 жовтня Росія атакувала Україну 126 ударними безпілотниками. Повітряна оборона збила або подавила 93 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У ніч на 29 жовтня російська армія здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши 126 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атака тривала з 19:00 28 жовтня. Дрони запускали з території Росії — з напрямків Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих українських територій — Донецька, Чауди та Гвардійського.
Близько 80 із них — це “шахеди”.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 93 ворожі дрони на півночі та сході країни.
Водночас зафіксовано 32 влучання ударних безпілотників у 10 локаціях.
До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
У Повітряних силах закликали громадян дотримуватися правил безпеки, адже атака ще триває, а в небі залишаються ворожі БпЛА.
Крім того, Дрони вранці 29 жовтня атакували в окупованому Криму об’єкти, які використовують російські загарбники. Під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.