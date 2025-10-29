Масований наліт дронів на Україну: у ПСУ розповіли, чим завершилась нічна атака

Нічний обстріл України / © tsn.ua

У ніч на 29 жовтня російська армія здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши 126 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Звіт Повітряних Сил України. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Атака тривала з 19:00 28 жовтня. Дрони запускали з території Росії — з напрямків Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих українських територій — Донецька, Чауди та Гвардійського.

Близько 80 із них — це “шахеди”.

За попередніми даними, станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 93 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано 32 влучання ударних безпілотників у 10 локаціях.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

У Повітряних силах закликали громадян дотримуватися правил безпеки, адже атака ще триває, а в небі залишаються ворожі БпЛА.

Крім того, Дрони вранці 29 жовтня атакували в окупованому Криму об’єкти, які використовують російські загарбники. Під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.