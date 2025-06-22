Сили ППО / © Associated Press

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У ніч проти 22 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», зенітну керовану ракету С-300 та 47 ударних БпЛА типу «Shahed», а також безпілотники-імітатори.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Запуски здійснювались з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також тимчасово окупованої території Донецької області та Курської й Приморсько-Ахтарської областей РФ.

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Основним напрямком удару стала Чернігівщина.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 28 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході та півдні країни. З них 18 були збиті вогневими засобами ураження, а 10 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

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Раніше повідомлялося, протягом минулої доби та ночі російські війська здійснили масовані атаки на Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську та Чернігівську області.

Станом на ранок 22 червня українська армія знищила 1 011 490 особового складу армії РФ. За минулу добу ліквідовано 1100 військових.