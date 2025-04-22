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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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43
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Масований обстріл Харкова: свідок розповів, на які об’єкти націлювались росіяни

Атак на військові об’єкти не було, це була цілеспрямована атака на знищення міста.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Харків 22 квітня зазнав масштабного обстрілу БпЛА з боку армії РФ, внаслідок якого були пошкоджені цивільні об’єкти, військових об’єктів поруч не було.

Про це розповів свідок обстрілу в ефірі Новини.LIVE Харків.

«Тут завод, фабрика здоров’я, ДСНС, раніше був інститут водного господарства — це все цивільні об’єкти, які стали мішенню для атаки», — зазначив Станіслав. Він також додав, що на момент обстрілу з ним все було добре, але ситуація залишалася дуже напруженою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Російська армія атакувала Харків 16 дронами, вражено чотири райони міста: Шевченківський, Київський, Новобаварський і Слобідський. В результаті обстрілу виникли численні пожежі. 10 людей постраждали, одна людина перебуває в критичному стані, двоє — в хірургії, двоє — у нейрохірургії та травматології. Один постраждалий отримав вибухові поранення, ще троє осіб отримали амбулаторне лікування.

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