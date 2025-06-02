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- Війна
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Масований удар по аеродромах РФ: скільки літаків знищено та пошкоджено
Завдяки потужній спецоперації СБУ стратегічна авіація РФ зазнала серйозних втрат.
Учора, 1 червня, БпЛА масовано вдарили по військових об’єктах на території Росії. Внаслідок атаки знищено щонайменше 13 російських літаків.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах”, — повідомив Коваленко.
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