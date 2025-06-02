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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по аеродромах РФ: скільки літаків знищено та пошкоджено

Завдяки потужній спецоперації СБУ стратегічна авіація РФ зазнала серйозних втрат.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Учора, 1 червня, БпЛА масовано вдарили по військових об’єктах на території Росії. Внаслідок атаки знищено щонайменше 13 російських літаків.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах”, — повідомив Коваленко.

Доповнюється…

Дата публікації
Кількість переглядів
213
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