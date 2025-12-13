Масований удар по Миколаївщині: в ОВА розповіли про наслідки

Генератор

Унаслідок масованої атаки по Миколаївській області є постраждалі в обласному центрі, частина населених пунктів залишилася без електропостачання, водночас критичну інфраструктуру переведено на резервні джерела живлення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також критична інфраструктура та електротранспорт міста Миколаєва.

«Переводимо усі об’єкти критичної інфраструктури на генератори», — зазначив Кім.

Він повідомив, що станом на тепер виконані такі заходи: розпочато запуск Миколаївської ТЕЦ за рахунок власних КГУ; переведено в роботу від генераторів 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що забезпечує покриття 85% споживачів, при цьому роботи з підключення інших котелень до резервних джерел тривають; введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах МКП «Миколаївводоканал», що забезпечило подачу води та відведення стоків; забезпечено сталу роботу нового магістрального водопроводу.

Також, за словами Кіма, після досягнення належних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово буде заживлено 31 об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення міста Миколаєва.

Голова ОВА повідомив, що введені в роботу 200 пунктів незламності, з яких 37 — у місті Миколаєві, 73 — у Баштанському районі та 90 — у Миколаївському районі.

У Миколаєві запущено в роботу 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів та 221 одиницю приватного транспорту. Загалом на маршрутах працює 297 одиниць міського транспорту.

«Станом на 09:00 ранку, хто зі світлом по області — графіки ГПВ зараз для вас не діють. По інших енергетики працюють, потрібен час», — додав Кім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.