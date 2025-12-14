Масований удар по Одесі: експерт пояснив нову небезпечну тактику Росії

Атака на Одесу / © ДСНС

Атака на Одесу в ніч проти 13 грудня стала черговим прикладом використання Росією високошвидкісних засобів ураження різного типу.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив військовослужбовець 413-го полку «Рейд» та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, йдеться не лише про балістичні ракети «Іскандер», які регулярно використовуються проти міста та припортової інфраструктури, а й про надзвукові протикорабельні ракети «Онікс».

Експерт наголосив, що під час останньої атаки Росія вперше застосувала гіперзвукові ракети «Кинджал». Ці ракети летять за балістичною траєкторією, що значно ускладнює їхнє перехоплення.

За словами Киричевського, вразливими «Кинджали» стають лише на фінальній ділянці польоту, коли швидкість знижується з приблизно 5 до 4 Махів. Саме в цей момент їх теоретично можуть перехоплювати комплекси Patriot, однак ключовим залишається питання наявності ракет до цих систем.

Військовий експерт зазначив, що удар по Одесі підтвердив нову ефективну тактику російських атак. Спочатку ворог запускає сотні дронів для виснаження української ППО, а після цього завдає ракетних ударів різного типу по одному місту.

На його думку, Росія свідомо відмовляється від розпорошених ударів по всій країні, концентруючи всі засоби ураження на окремих населених пунктах.

Киричевський підкреслив, що наразі у світі практично немає держав, здатних відбити настільки концентровані атаки.

За його словами, навіть країни з потужною протиповітряною обороною фізично не мають достатньої кількості систем ППО для захисту від подібних масованих ударів, що створює серйозні виклики для безпеки України.

Нагадаємо, під час нещодавніх масованих атак РФ на Україну помітили незвичну поведінку деяких ударних дронів-камікадзе Shahed, які тривалий час кружляли по колу в небі. Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що це не наслідок роботи засобів РЕБ чи збою в управлінні. Йдеться про спеціальну модифікацію Shahed-ретранслятора, що працює як елемент MESH-мережі.

Такі дрони відлітають углиб України, щоб ретранслювати сигнал управління з території РФ та забезпечувати стійкий зв’язок для інших ударних апаратів, які рухаються вглиб країни. Через це ретранслятори можуть довго залишатися у повітрі, створюючи ілюзію хаотичних польотів.

Бескрестнов наголошує: ці дрони мають бути пріоритетними цілями ППО, адже їхня присутність суттєво підвищує ефективність наступних хвиль Shahed.