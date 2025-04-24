Масований удар РФ: авіаексперт вказав на важливу деталь сьогоднішнього обстрілу

Обстріл України / © ТСН

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Цієї ночі відбувся наймасованіший удар РФ балістикою по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Більшість ракет вдалося перехопити.

Про це сказав колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

“У січні 2024 року ворог застосував близько 10 “Кинджалів” одночасно, а сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно. Тобто ми кажемо про те, що був використаний цілий дивізіон — від 8 до 12 пусків ракет здійснив ворог одночасно без перезаряджання”, — каже Храпчинський.

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Він додав, що більшість цих ракет нашим захисникам вдалося перехопити.

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 24 квітня влаштувала комбіновану атаку на Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками “Шахед”. За останніми даними, загинуло 8 людей, ще понад 70 осіб постраждали. У столиці зафіксовані численні руйнування, були пожежі.