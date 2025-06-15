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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1836
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1 хв

Масований удар РФ по Кременчуку: з’явилися фото наслідків ворожого обстрілу

Ворог атакував Кременчуцьку громаду на Полтавщині з ракет і дронів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Масований удар РФ по Кременчуку

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

У ніч на 15 червня на території Полтавщини ворог здійснив масштабну комбіновану атаку, застосувавши ракети та безпілотні літальні апарати.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок атаки особливо постраждала Кременчуцька громада, де зафіксовано попадання ворожих снарядів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Через вибухи та падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані завдяки оперативним діям підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків цих обстрілів.

Окрім цього, на території області було зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Важливо зазначити, що в результаті атаки постраждалих немає.

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Масований удар РФ по Кременчуку / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У ніч проти 15 червня російська армія атакувала Україну 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 167 безпілотників та ракет.

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