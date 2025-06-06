Масований удар Росії по Україні може бути лише початком — Москва натякає на подальшу відповідь

Ліквідація наслідків російського удару. / © Володимир Зеленський

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Нічна атака по всій території України, яку Кремль назвав відповіддю на “терористичні акти”, може виявитися не фінальною фазою російської ескалації.

Про це повідомляє московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За офіційною версією Москви, йдеться про вибухи на двох мостах минулими вихідними. Один із них обвалився саме під час руху пасажирського потяга, загинули щонайменше семеро осіб. Водночас жодна зі сторін публічно не взяла на себе відповідальність за ці вибухи.

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“Росія назвала це терактом. Але, схоже, вона залишає за собою простір для ще жорсткішої реакції — зокрема у відповідь на атаку безпілотників по її стратегічних авіабазах”, — зазначив Беннетт.

Йдеться про нещодавнє зухвале рейдове вторгнення українських дронів у глибину території РФ, яке, за даними американської розвідки, призвело до ураження кількох дальніх бомбардувальників.

“Ціллю була одна з опор російської ядерної тріади — і це виводить ситуацію в іншу площину”, — наголосив кореспондент.

За його словами, нічна атака Росії, ймовірно, є лише “початком відповіді Кремля” на останні удари України.

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Нагадаємо, що уночі над Україною перебували сотні ”Шахедів”, частина з яких атакувала Київ, решта — в інших регіонах або ж попрямували на захід України. Запуски балістики також фіксувались у бік Харкова, Дніпра, Чернігова, Черкас та Канева.