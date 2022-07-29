Масове вбивство українських військових в Оленівці: Зеленський провів термінову нараду із очільниками силових відомств

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту Росії в Оленівці, внаслідок якої загинуло, за заяви РФ, 50 українських військовополонених.

Зазначається, за результатами наради ухвалено спільну заяву представників силових структур України.

Про це йдеться на сайті президента України.

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У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Вони докладно доповіли главі держави мотиви російської сторони та технічну підготовку до теракту.

"Сьогодні вранці ворог влаштував терористичний акт на території колишньої виправної колонії, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених. Унаслідок цього стався потужний вибух, що спричинив загибель українських захисників", - йдеться у повідомленні.

У заяві, зокрема, зазначається, що під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. При цьому жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі цього закладу з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

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"Очільники силових відомств заявляють, що влаштований вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних Сил України, зриву постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві", - зауважили у пресслужбі Офісу президента.

У заяві наголошують, що ЗСУ завдають ударів виключно по російських військових об’єктах: складах з пальним, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах, об’єктах військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно із системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка, акцентували у відомствах.

На спланований характер цього злочину та скоєння його російською стороною вказують багато задокументованих доказів, зокрема:

умисне переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху,

аналіз характеру ушкоджень

руху вибухової хвилі,

перехоплення телефонних розмов бойовиків,

відсутність обстрілів у вказаному місці тощо.

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Очільники відомств вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією. В ОП підкреслюють, вони мають невідкладно відправити своїх представників, уповноваженого ВРУ з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Варто зазначити, українська розвідка заявила, що удар по колонії в Оленівці організували російські окупанти - ймовірно, був вибух в самому приміщенні з українськими полоненими, а теракт здійснили найманці з ПВК "Вагнера".

Згодом було опубліковано спільну заяву СБУ, ГУР МОУ та Генштабу ЗСУ з приводу терористичного акту РФ проти українських військовополонених.

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці

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