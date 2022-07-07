Масове викрадення людей на Херсонщини: Венедіктова розповіла, скількох людей незаконно утримують окупанти

Російські окупанти з початку повномасштабної війни викрали в Херсонській області 457 осіб.

Правоохоронці зафіксували всі факти викрадень.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала генпрокурор Ірина Венедиктова.

Як стало відомо, серед викрадених міські голови Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава. Окупанти також вивезли в невідомому напрямку сільських голів Новоолександрівської, Бехтерської та Міловської громад.

Незаконно утримують росіяни і голову Чорнобаївської селищної ради та його заступника, старост сіл Стара Збурівка, Зміївка та Осокорівка. Зацікавили росіян секретар Новокаховської міської ради, 43 правоохоронців та два священнослужителя.

“Наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад, директор Новокаховського ліцею №10, колишній Херсонський міський голова, вісім правоохоронців та інші громадяни”, - розповіла Ірина Венедиктова.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстріляли 11 населених пунктів.

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