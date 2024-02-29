Масове збиття російських літаків: експерт пояснив, чому для росіян це катастрофа

Росіяни самі завели себе в залежність від керованих авіабомб (КАБів), адже без них вони не можуть воювати, а з ними – кількість знищеної авіації лише зростає.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Тому що для них КАБи є основним елементом по вскриванню наших укріпрайонів та лінії оборони. Саме за рахунок КАБів вони можуть прискорювати процес наступу для своїх сухопутних військ. І без КАБів вони не зможуть наступати. А в деяких випадках вони навіть не зможуть утримувати ті позиції, які захопили, тобто навіть оборонятися нормально", – розповів Коваленко.

Саме тому Росія не може не використовувати свої літаки для запусків КАБів по українських позиціях навіть не зважаючи на масові втрати останнім часом.

"Вони розуміють, що є загроза знищенню їхніх літаків. Вони знають, що втрачають зараз літаки швидше, аніж їх виробляють на рік. Але відмовитися від їх використання вони не можуть. Вони самі себе завели в таку пастку залежності від КАБів", – пояснив експерт.

Коваленко також прокоментував інформацію, що для збиття літаків Україна використовує західні системи ППО.

"На сьогодні я не чув жодного офіційного підтвердження щодо того, що ми використовуємо ту чи іншу систему для збиття російської авіації. Зараз є багато версій стосовно того, який саме комплекс був використаний (для збиття літаків РФ – ред). Є навіть фантастичні версії, одна з яких, що в нас нібито вже є навіть літаки F-16 і вони залітають майже до Краснодарського краю. Але це лише версії. Я скажу так, найкраще, мабуть, і не знати, що саме ми використовуємо для знищення ворожої авіації", – сказав Коваленко.

Су-34 збили 29 лютого

Зранку 29 лютого стало відомо, що Росія втратила ще один бомбардувальник Су-34. Сталося це на Східному напрямку.

Невдовзі стало відомо, що українські Збройні сили знищили ще два ворожих бомбардувальників Су-34. Тобто вже три ворожі штурмовики від початку доби. Відбулося це на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Таким чином, протягом лютого українські захисники збили 13 ворожих літаків і 1 гелікоптер.

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