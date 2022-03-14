Масові обстріли мирних жителів на Миколаївщині: прокуратура розпочала кримінальне провадження

Пошкоджені приватні будинки та транспорт місцевих жителів.

Окружні прокуратури Миколаївщини розпочали кримінальне провадження за фактами масових обстрілів мирних жителів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Відповідно до інформації відомства, 14 березня під час чергових масових обстрілів міст Миколаєва, Очакова та Снігурівки пошкоджені приватні будинки та транспорт місцевих жителів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Миколаївщини здійснюються досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни стаття 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час авіаудару Миколаєва 9 людей загинули. Ще 13 поранені. Переважно - це пенсіонери, які прийшли до банкомата зняти пенсію та зайти у супермаркет поруч. Російські нападники вдарили по них просто з неба.

З неба окупанти бомбили і Баштанку. Нині там розбирають завали. Гатили і по селу Прибузькому під Миколаєвом.

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