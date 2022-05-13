Масові поховання під Маріуполем у травні збільшились на 140 метрів

Масові поховання під Маріуполем у травні збільшились на 140 метрів

Супутник Planet Labs зафіксував у травні збільшення масових поховань біля Маріуполя, зокрема у селищі міського типу Старий Крим.

Російські військові продовжують залучати для поховання місцевих жителів, які вимушені погоджуватись працювати за їжу, воду та медикаменти, яких в Маріуполі наразі не вистачає.

Супутниковий знімок Planet Labs за 8 травня, який є у розпорядженні “Схем” (Радіо Свобода), зафіксував збільшення розмірів місць масових поховань.

“Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились від 200 метрів до понад 340 метрів у довжину – порівняно зі знімком цієї території за 24 квітня... Також збільшилась кількість траншей”, - йдеться в повідомленні.

Збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне, на схід від Маріуполя.

Зокрема, 6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей – порівняно з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

Нагадаємо, американська компанія Maxar опублікувала знімки, на яких видно масові поховання в Мангуші. Вони в 20 разів більші, ніж у Бучі. За попередньою оцінкою, в братській могилі можуть бути поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців.

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