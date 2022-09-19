"Масові поховання в Україні є частиною злочинів РФ, Путіна і його прибічників треба покарати" - Трюдо

Масові поховання, виявлені в Україні, є доказами воєнних злочинів Росії, яка на чолі з Путіним розпочала криваву війну.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що диктатора Путіна і його прибічників необхідно притягнути до повної відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Таку заяву канадський прем'єр зробив у Лондоні на зустрічі із британською колегою Ліз Трасс, пише Reuters.
Трюдо, який перебуває в Лондоні на похоронах королеви Єлизавети, сказав журналістам, що він зустрічався із Ліз Трасс і що російське вторгнення в Україну було головним питанням їхнього порядку денного.
Прем'єр-міністр Канади заявив, що всі злочини РФ в Україні потрібно ретельно розслідувати.
"Володимира Путіна, його прибічників та російських військових потрібно притягнути до відповідальності за звірства, які вони коїли і далі скоюють в Україні... Ці дії дедалі частіше включають воєнні злочини, абсолютно неприйнятні злочини, чи то те, що ми виявили у Бучі, чи виявлення масових поховань на відвойованих Україною територіях", - сказав Трюдо.
Він зауважив, що Велика Британія і Канада вже зробили величезний внесок у справу підтримки України та протидію незаконним діям Росії.
Нагадаємо, кількома днями раніше Зеленський обговорив з Трюдо, "як зламати терористичні плани РФ".
Як повідомлялося, Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону.
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