"Масові поховання в Україні є частиною злочинів РФ, Путіна і його прибічників треба покарати" - Трюдо

Масові поховання, виявлені в Україні, є доказами воєнних злочинів Росії, яка на чолі з Путіним розпочала криваву війну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що диктатора Путіна і його прибічників необхідно притягнути до повної відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Таку заяву канадський прем'єр зробив у Лондоні на зустрічі із британською колегою Ліз Трасс, пише Reuters.

Трюдо, який перебуває в Лондоні на похоронах королеви Єлизавети, сказав журналістам, що він зустрічався із Ліз Трасс і що російське вторгнення в Україну було головним питанням їхнього порядку денного.

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Прем'єр-міністр Канади заявив, що всі злочини РФ в Україні потрібно ретельно розслідувати.

"Володимира Путіна, його прибічників та російських військових потрібно притягнути до відповідальності за звірства, які вони коїли і далі скоюють в Україні... Ці дії дедалі частіше включають воєнні злочини, абсолютно неприйнятні злочини, чи то те, що ми виявили у Бучі, чи виявлення масових поховань на відвойованих Україною територіях", - сказав Трюдо.

Він зауважив, що Велика Британія і Канада вже зробили величезний внесок у справу підтримки України та протидію незаконним діям Росії.

Нагадаємо, кількома днями раніше Зеленський обговорив з Трюдо, "як зламати терористичні плани РФ".

Як повідомлялося, Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону.

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