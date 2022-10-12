Масові ракетні удари по Україні: в ISW назвали головну мету російських окупантів

Атаки на українські міста не пов'язані з новим командувачем армії РФ, вважають аналітики.

Головною метою масових ракетних ударів РФ по території України є відновлення громадського іміджу російського Міністерства оборони. Ворожі атаки були заплановані до призначення нового командувача російських військ Сергія Суровікіна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Суровікіна також могли призначити, аби хоч якось реанімувати хороше ставлення до Міноборони РФ після низки провалів. Аналітики наголошують: хоч би хто був призначений командувачем, ця людина керувала б завданням ударів крилатими ракетами по Україні.

"Дуже малоймовірно, що роль Суровікіна як командувача спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні сторонники України продовжуватимуть постачати Києву протиповітряну оборону, необхідну для того, щоб запобігти Росії отримати перевагу в повітрі", - йдеться у звіті Інституту.

Призначення Суровікіна фахівці ISW також пов'язують з російськими інформаційними операціями з відновлення репутації командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна після невдач Росії навколо Лимана. До слова, його публічно назвав винним в успіху контрнаступу ЗСУ голова Чечні Рамзан Кадиров.

Масовані ракетні удари по Україні

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у кількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 із них було збито. Сталося влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та в Києві. Загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети. Зокрема, ППО спрацювала на Рівненщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Хмельниччині збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Також Росія знову завдала удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

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