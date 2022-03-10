Масові розстріли і заміновані тіла: люди, які під кулями тікали із Ірпеня, розповіли про звірства окупантів

Масові розстріли і заміновані тіла: люди, які під кулями тікали із Ірпеня, розповіли про звірства окупантів

Окупанти у місті отаборилася в одному із дитячих садочків і почали терор.

Евакуація з Демидова, у Вишгородському районі, відбулася лише частково і за неї українці заплатили життям. Один поліцейський загинув, ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні. Ворог, попри обіцянки забезпечити, так званий, “зелений коридор”, відкрив вогонь по людях. Загиблий правоохоронець - поліцейський з Київщини, старший сержант, Олексій Пономаренко, який допомагав з евакуацією цивільних місцевих жителів.

Про це йдеться в ТСН.

Також читайте Евакуаційна колона з Енергодара доїхала до Запоріжжя (фото)

Нині вранці з'явилась інформація, що з окупованих: Бородянки, Ворзеля, Гостомеля, Бучі та частково контрольованого українськими військовими Ірпеня, та прилеглих селищ, загарбники готові випустити цивільних жителів. У підсумку, вивезти у безпечне місце із загарбаних населених пунктів сьогодні вдалося лише сотню людей, 30 з яких – діти. Натомість, із Ірпеня, від самого ранку, не сподіваючись на обіцянки окупантів, люди пішки пішли до переправи. Йшли, як самі зізнаються, практично під прицілом російських окупантів.

Біженці поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь, з'явилися на добу раніше за скалки од мін. Відтоді, вже тиждень, вони тут щоранку. Й щоранку - нові: втікачі од війни та уламки російських снарядів. Люди під білими прапорами зізнаються, що страшно, але вони йдуть пішки. Мало не під прицілом російських терористів.

«Небезпечно! Там стоять біля центрального парка, у нас в районі, там були жорсткі бої, майже 20 будинків десь розвалені – згорілі», - розповідають люди.

Окупанти отаборилася в одному із дитячих садочків і почали терор. «По машинах там, трупи валяються просто в місті. Четвертого числа заїхав танк! Працював та маневрував на вулиці Пушкінській», - розповідають свідки.

Тіла загиблих мешканців, що лежать на вулицях, нелюди почали ще й мінувати. Таке зранку повідомила українська розвідка.

Евакуація в Ірпені: російські найманці обстріляли мирних жителів попри обіцянки забезпечити “зелений коридор”

«Гуркіт, заїхала бронетехніка. Почули, ми встигли з під'їзду втікти наверх. Гупали в усі двері. Інструментами зламували квартири. Я чув крики і постріли. Після цього, після пострілів, крики змовкали. Потім, якась група людей, здається по крикам людей 10-15, вийшли - лементували, потом лемент посилився, далі черга з кулемета і тиша», - з болем розповідає свідок.

Переважна більшість тих, хто пішки тікають од московитських обстрілів та звірства - йдуть з Ірпеня. Натомість, тут очикували сьогодні біженців з усього району.

Також читайте "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний рейс з Дніпра

У середмісті , частково контрольованого українськими військовими Ірпеня, опівдні, вишикувалась величезна колона цивільних машин. Головна проблема з евакуацією у тім, що чимало людей хотіли їхати своїм транспортом через Стоянку, але це дуже ризиковано, бо досвід попередніх днів доводить: окупанти розстрілюють без розбору, будь-який цивільний транспорт.

Це мав бути евакуаційний маршрут не лише для жителів Ірпеня. Окупанти обіцяли режим тиші і зелений коридор для проїзду цивільних мешканців з Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Бучі. Та мер Ірпеня твердив: гарантувати може, лише - відпрацьований - частково піший шлях евакуації. Але ним автівки не проїдуть.

«Сьогодні, повинен бути зелений коридор через Стоянку. Повинні дати сюди автобуси. Але на цю хвилину їх нема. Є безпечний коридор через Романовку, ми всіх вивозимо! Кожен день», - розповідає міський голова м. Ірпінь Олександр Маркушин.

За пів години після появи на площі міського очільника, у касці і з автоматом - автобуси з'явились. На кожному транспорті напис: “евакуація”. І маршрут: Ірпінь - Романівка. Близько 16 стало зрозуміло, що евакуація із захоплених містечок, розташованих на північний захід від столиці, знову провалилась. Через свої кордони, чужинці пропустили лише три десятки дітей та півсотні цивільних.

З Романівки - пішки, через річку і далі волонтерським транспортом та автобусами - людей виводили й вивозили, аж до настання сутінків.

ТСН.ua

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.